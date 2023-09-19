Зеленский завтра представит детали по формуле мира на Совбезе ООН

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский завтра представит детали украинской формулы мира на специальном заседании Совета Безопасности ООН. Об этом он заявил во время выступления на Генассамблее ООН, передает корреспондент УНН.

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«В прошлом году я представил Украинскую формулу мира. Она стала основой для обновления существующей архитектуры безопасности. Теперь мы можем восстановить действие Устава ООН и гарантировать полную силу мирового порядка, основанного на правилах. Завтра я представлю детали на специальном заседании Совета Безопасности ООН», - сказал Зеленский.

Дополнение

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что украинская Формула мира, на самом деле представляет собой воплощенный в жизнь Устав ООН, который когда-то одобрили 140 стран.

Зеленский заявлял, что единственный документ на основе которого могут происходить мирные переговоры – украинская Формула мира.