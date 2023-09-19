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Совбез ООН проведет заседание по военному конфликту в Нагорном Карабахе - СМИ

Совбез ООН проведет заседание по военному конфликту в Нагорном Карабахе - СМИ

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Совет Безопасности ООН планирует провести заседание по обострению ситуации в Нагорном Карабахе в ближайшие дни. Заседание может состояться 21 сентября. Об этом сообщает Арменпрес, ссылаясь на росСМИ, пишет УНН.

Цитата

"Заседание должно состояться в четверг", - сказал собеседник росСМИ. Как ожидается, встреча состоится во второй половине дня по времени Нью-Йорка.

Детали

Издание отмечает, что в эти дни в ООН проходит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, поэтому в заседании возможно участие глав нескольких делегаций.

Дополнение

Минобороны Азербайджана заявило, что с целью "обеспечения безопасности мирного населения в Карабахском районе начато проведение военных действий". Целью стоит вывод из строя "легитимных военных целей" ВС Армении, а не гражданское население и объекты инфраструктуры.

Сегодня в результате военных действий Азербайджана в Нагорном Карабахе с армянской стороны есть погибшие и раненые.

Источник: УНН
Теги: ООН, Совбез, Нагорный Карабах
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