Встреча в формате "Рамштайн": Ллойд Остин поблагодарил Алексея Резникова

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Сегодня в Германии на базе "Рамштайн" состоялось 15 заседание по поддержке Украины. В начале заседания глава Пентагона Ллойд Остин поблагодарил бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова за его работу, сообщает УНН.

Остин начал заседание со слов благодарности.

Цитата

"... хочу начать со слов благодарности Алексею Резникову за его тяжелый труд и преданность — и за все, что он сделал для свободной Украины в безопасном мире", - приводит слова Остина пресс-служба правительства США.

Ранее

Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес поблагодарил Алексея Резникова за совместную работу.

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Напомним

3 сентября Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что принял решение заменить Алексея Резникова на должности министра обороны Украины.

После того как Резников отчитался о своей деятельности на должности, Верховная Рада поддержала предложение Зеленского о его увольнении.

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