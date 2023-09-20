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Президент Бразилии покинет Нью-Йорк досрочно из-за усталости и боли

Президент Бразилии покинет Нью-Йорк досрочно из-за усталости и боли

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва перенесет свое возвращение в Бразилию на среду, но встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом состоится все равно. Об этом сообщает CNN Brasil, пишет УНН.

Детали 

С субботы 16 сентября Лула находится в Соединенных Штатах, где принимает участие в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.

По словам министров, которые входят в состав делегации, президент сообщил об усталости и боли. Но все запланированные планы будут выполнены. Среди них встречи с президентами Украины Владимиром Зеленским и США Джо Байденом.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский впервые лично встретится с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой Нью-Йорке в среду. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Бразилии Синтия Рибейро. 

Источник: УНН
Теги: ООН, США, Нью-Йорк, Бразилия, Джо Байден, Владимир Зеленский
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