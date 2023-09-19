Глава МИД Германии не планирует встречаться с лавровым в кулуарах Генассамблеи ООН

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не намерена встречаться с главой МИД россии сергеем лавровым в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом пишет BILD, передает УНН.

Цитата

«Уже в прошлом году интерес со стороны министра иностранных дел россии был нулевым, они предпочли шоу по согласованию даты встречи», — заявила Бербок в Нью-Йорке.

Это то, что мы, к сожалению, наблюдали в прошлом году, и то, что мы, к сожалению, снова видим здесь. Вот почему эта встреча не состоится», - сказала политик.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский перед выступлением на Генассамблее ООН призвал исключить россию из Совета безопасности Организации объединенных наций.