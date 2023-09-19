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Глава МИД Германии не планирует встречаться с лавровым в кулуарах Генассамблеи ООН

Глава МИД Германии не планирует встречаться с лавровым в кулуарах Генассамблеи ООН

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не намерена встречаться с главой МИД россии сергеем лавровым в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом пишет BILD, передает УНН.

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«Уже в прошлом году интерес со стороны министра иностранных дел россии был нулевым, они предпочли шоу по согласованию даты встречи», — заявила Бербок в Нью-Йорке.

Это то, что мы, к сожалению, наблюдали в прошлом году, и то, что мы, к сожалению, снова видим здесь. Вот почему эта встреча не состоится», - сказала политик.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский перед выступлением на Генассамблее ООН призвал исключить россию из Совета безопасности Организации объединенных наций.

Источник: УНН
Теги: Россия, Сергей Лавров, Германия
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