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Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
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Зеленский заявил, что рф должна быть разоружена: террористы не имеют права владеть ядерным оружием

Зеленский заявил, что рф должна быть разоружена: террористы не имеют права владеть ядерным оружием

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия должна быть разоружена, ведь террористы не имеют права владеть ядерным оружием. Об этом он заявил во время выступления на Генассамблее ООН, передает корреспондент УНН.

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«Украина отдала свой третий по величине ядерный арсенал. Тогда мир решил, что россия должна стать хранительницей такой силы. Но дальнейшая история доказала, что именно россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще тогда, в 1990-х. россия заслуживает разоружения и сейчас: террористы не имеют права владеть ядерным оружием», - сказал Зеленский. 

Он подчеркнул, что пока ядерное оружие остается на своих местах, массовое уничтожение набирает обороты. 

«Россия превращает в оружие много других вещей, и эти вещи используются не только против нашей страны, но и против всех ваших стран. Существует немало конвенций, ограничивающих владение и распространение оружия, но не существует реальных ограничений на использование продовольствия, энергии и других вещей как оружия», - отметил Зеленский.

Дополнение

Зеленский предположил, что зимой путин начнет запугивать применением ядерного оружия по Украине.

Источник: УНН
Теги: Россия, ядерное оружие, Владимир Зеленский
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