Зеленский встретился с Нетаньяху в Нью-Йорке

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Впервые с начала полномасштабного вторжения Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главой спецслужбы "Моссад" Дэвидом Барнеа. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и премьер-министр Украины Владимир Зеленский начали встречу с рукопожатия и объятий, а затем обменяются любезностями.

Зеленский отметил, что у Нетаньяху большая команда: «У вас очень большая команда. Это очень дорого». На что посол ООН Гилад Эрдан ответил, что многие люди хотят участвовать.

В противовес издание отмечает, что глава Украины привел меньшую команду, включая своего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и главу администрации Андрея Ермака, которые, по словам некоторых, должны проводить более жесткую позицию в отношении Израиля.

Также президент Украины имел короткий разговор с руководителем Моссада Дэвидом Барнеа.

Напомним

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский ранее сообщал, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и Президент Украины Владимир Зеленский примут участие в заседании Генассамблеи ООН.