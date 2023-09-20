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Зеленский о двусторонних встречах на полях Генеральной Ассамблеи ООН: Обсудили важнейшие вопросы

Зеленский о двусторонних встречах на полях Генеральной Ассамблеи ООН: Обсудили важнейшие вопросы

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что провел на полях Генеральной Ассамблеи ООН двусторонние встречи, на которых обсудил с лидерами государств важнейшие вопросы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram главы государства.

Цитата 

“С лидерами обсудили важнейшие двусторонние вопросы: зерновую инициативу, защиту международного права и стабильности, создание зерновых хабов в Африке, ситуацию на поле боя”, - отметил Зеленский.  

Глава государства отметил, что встретился с представителями и лидерами Южно-Африканской Республики, Кении, Европейского совета, Израиля и Организации Объединенных Наций.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда не смогли встретиться в Нью-Йорке из-за изменений в повестке дня на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Источник: УНН
Теги: Совет ЕС, ЮАР, Израиль, Генассамблея ООН, Кения, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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