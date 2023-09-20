Зеленский встретился с Генсеком ООН: обсудили возобновление зерновой сделки

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В рамках участия в общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Об этом сообщает Офис президента Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Зеленский поблагодарил ООН за усилия по минимизации последствий полномасштабной российской агрессии и выразил надежду на дальнейшую активную помощь со стороны Организации в оперативном реагировании на насущные потребности украинского населения в гуманитарной сфере.

Стороны обсудили перспективы возобновления работы Черноморской зерновой инициативы.

Также президент поблагодарил Антониу Гутерриша за поддержку усилий Украины по обеспечению стабильности продовольственных рынков и экспорта.

Также глава государства привлек внимание Генерального секретаря ООН к использованию государством-агрессором иранских беспилотников для атак на портовую и агропромышленную инфраструктуру Украины.

Напомним

Генсек ООН Антониу Гутерреш в своей речи на открытии Генеральной ассамблеи, которая сейчас проходит в Нью-Йорке, отметил, что война в Украине имеет последствия далеко за ее пределами. В частности отражаясь на продовольственной безопасности мира. Речь идет не только об украинском продукте, но и о российском продовольствии и удобрениях.