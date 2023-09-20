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Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
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ЕС осудил обострение конфликта в Нагорном Карабахе

ЕС осудил обострение конфликта в Нагорном Карабахе

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Европейский союз осудил обострение конфликта в Нагорном Карабахе и выразил соболезнования по поводу человеческих жертв. Об этом в своем заявлении сказал высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель, пишет УНН.

Цитата 

“Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и к Азербайджану прекратить текущие военные действия”, - говорится в сообщении. 

ЕС подчеркивает необходимость срочно вернуться к диалогу между бакинскими и карабахскими армянами, ведь эту военную эскалацию не следует использовать как повод для принудительного оттока местного населения.

“Насилие должно прекратиться, чтобы создать благоприятную среду для мира и переговоров о нормализации. Нужна подлинная приверженность всех сторон для достижения достигнутых результатов. ЕС по-прежнему полностью вовлечён в содействие диалогу”, - добавляется в заявлении. 

Дополнение

Совет Безопасности ООН планирует провести заседание по обострению ситуации в Нагорном Карабахе в ближайшие дни. Заседание может состояться 21 сентября.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Нагорный Карабах
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