Эрдоган: Карабах - это территория Азербайджана и любой другой статус неприемлем

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и заявил, что Карабах - это территория Азербайджана, и все это понимают. Любой другой статус в регионе неприемлем, пишет Anadolu Ajansı, передает УНН.

Детали

Эрдоган подчеркнул, что сегодня появилась историческая возможность достичь мира, стабильности и сотрудничества в регионе Южного Кавказа.

“Пользуясь этой возможностью, мы инициировали процесс нормализации отношений с Арменией. Турция изначально поддерживала переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией. Однако видим, что Армения не смогла адекватно использовать эту историческую возможность. Анкара ожидает от Еревана выполнения этих договоренностей, в частности открытия “Зангезурского коридора”.

Арабах - это территория Азербайджана, и все это понимают. Любой другой статус в регионе неприемлем”, - сказал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, главной целью должно быть обеспечение мирного сосуществования всех, в том числе этнических армян на территории Азербайджана. Турция поддерживает шаги Азербайджана, направленные на сохранение территориальной целостности, сказал он.

Дополнение

Эрдоган отметил, что мир сегодня сталкивается со всё более сложными и опасными испытаниями в глобальном масштабе.

"На юге, севере, востоке и западе видим множество конфликтов, войн, гуманитарных кризисов, политических распрей и социальной напряжённости. Становится все труднее справляться с этими постоянно растущими вызовами в сочетании с глобальными экономическими проблемами", - сказал он.

Турецкий лидер заявил, что война на восточных границах Европы привела не только к гуманитарной трагедии, но и создала серьезные проблемы во всех областях, от экономики до безопасности, от энергетики до продовольственной.

Напомним

Европейский союз осудил обострение конфликта в Нагорном Карабахе и выразил соболезнования по поводу человеческих жертв.





