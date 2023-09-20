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Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
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Латвия предоставит дополнительную военную помощь Украине

Латвия предоставит дополнительную военную помощь Украине

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Латвийское правительство к новому пакету военной помощи Украине добавило системы противовоздушной обороны и другое вооружение. Об этом сообщает министр обороны Латвии Андрис Спрудс в Х/Twitter, пишет УНН.

Цитата 

“Латвия предоставит Украине дополнительную военную поддержку, которая охватит важнейшие возможности – дополнительные минометы, системы ПВО и боеприпасы крупного калибра”, - говорится в сообщении.

Также новый министр обороны Латвии отметил, что верит в победу Украины и поблагодарил главу Минобороны Украины Рустема Умерова за встречу на полях “Рамштайна”. 

Дополнение

Министры юстиции Совета Европы в Риге подписали декларацию "Рижские принципы", ориентированную на возмещение всем жертвам войны ущерба, нанесенного агрессией рф. Речь идет о расследовании и привлечении к ответственности за все преступления, включая военные, преступления против человечности и геноцид, совершенные российскими войсками в Украине.

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Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина, военная помощь, Латвия
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