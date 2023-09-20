Дуда: Поражение россии - гарантия мира в будущем

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Поддержка Западом Украины во время ее защиты от россии имеет глобальные последствия. Об этом заявил во вторник президент Польши Анджей Дуда, призывая партнеров Украины оставаться непоколебимыми, пишет CNN, передает УНН.

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«Речь идет о том, чтобы убедиться, что россия не сможет юридически сдвинуть границы в Европе», — сказал Дуда в интервью из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. «Это гарантия мира в будущем, также для Соединенных Штатов».

Детали

Компромиссного решения нет, заявил Дуда – Такую позицию разделяет и президент Украины Владимир Зеленский. Оба лидера поднялись на подиум в Нью-Йорке во вторник утром, когда начались общие дебаты ООН.

«россию можно остановить, только если ее победить, а она будет побеждена, когда Украина вытеснит российскую армию с оккупированных территорий, благодаря помощи США, благодаря помощи Запада, и когда она восстановит контроль над ее международно признанными границами. Только тогда мы сможем сказать, что российский империализм действительно побежден», – сказал Дуда.

Дополнение

Отвечая на вопрос о серии коррупционных скандалов, которые преследовали администрацию Зеленского во время войны, Дуда признал, что коррупция является давней проблемой в соседней стране.

Тем не менее, Дуда сказал, что считает, что Зеленский начал бороться с коррупцией, как только вступил в должность, и подчеркнул, что проблемы с коррупцией не должны препятствовать поддержке Западом военных усилий Украины.

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