Зеленский совершит на этой неделе визит в Канаду - СМИ
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе совершит визит Канаду. Об этом пишет CBC News со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
По словам собеседников издания, Зеленский посетит Оттаву и Торонто. Ожидается, что он выступит в парламенте в Оттаве в’пятницу, 22 сентября, а затем отправится в Торонто. Также, вероятно, Зеленский попросит дополнительной военной поддержки во время пребывания в Оттаве.
Поездка главы государства в Канаду официально не анонсирована. Она была бы первой с момента полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года. Канадские и украинские чиновники отказались предоставить комментарии относительно поездки, однако на Парламентском холме в течение нескольких дней проводят меры безопасности, пишет издание.
Напомним
Президент Владимир Зеленский 24 августа провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и поблагодарил за выступление на саммите Крымской платформы и регулярную поддержку Украины.