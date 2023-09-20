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Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
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Зеленский: Украина и США "на финишной прямой" в вопросе о поставках ракет ATACMS

Зеленский: Украина и США "на финишной прямой" в вопросе о поставках ракет ATACMS

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает получить от США ракеты большой дальности ATACMS, которое президент Джо Байден все еще рассматривает. Об этом сказал Зеленский в интервью CNN после своего выступления на Генеральной ассамблее ООН, передает УНН.

Цитата

"Мы на финишной прямой, я в этом уверен", - сказал Зеленский.

Детали

Зеленский заявил, что Украина не хочет, чтобы ATACMS были нацелены на россию. Однако, дальнобойные ракеты нужны, чтобы “поддерживать уровень боевого потенциала между двумя сторонами”.

Также президент отметил, что это будет "потерей" для Украины, если она их не получит. Добавив, что это приведет к "большему количеству жертв на поле боя и в других местах".

Он также отметил потребность в большем количестве систем противовоздушной обороны, в частности, американских ПВО Patriot, заявив, что они необходимы для защиты гражданских районов.

Дополнение

Зеленский рассказал, что планирует встретиться со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти, во время своего визита в Вашингтон в конце этой недели. Отвечая на вопрос о скептиках предоставления Украине большего финансирования, Зеленский сказал, что тем, кто не видел войну вблизи, трудно сравнивать внутренние проблемы, такие как гражданские права или энергетика, с угрозой, с которой сталкивается страна, подвергшаяся нападению.

"Очень трудно понять, когда вы находитесь на войне, а когда нет, - сказал Зеленский.

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Источник: УНН
Теги: США, Украина, ракета, война, помощь, Владимир Зеленский
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