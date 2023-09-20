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Рада начинает процедуру представления Бюджета на следующий год - нардеп

Рада начинает процедуру представления Бюджета на следующий год - нардеп

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Верховной Раде, 20 сентября, началась процедура представления Государственного Бюджета на следующий год, сообщил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает УНН

Цитата

“Парламент начинает процедуру представления Бюджета 2024. Это условно первое чтение. Но оно не требует голосования в зале”, - написал Железняк в Telegram.

Детали

По его словам, соответственно после представления главной сметы стране, будет 10 дней у нардепов подать свои предложения в Бюджет до 01 октября. Далее это сводится в Бюджет с предложениями депутатов и уже до 20 октября будет первое голосование, отметил депутат.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что приоритетными направлениями расходов бюджета 2024 года будут оборона, социальная поддержка и образование. Из каждой тысячи гривен из общего фонда госбюджета 800 гривен пойдут на эти нужды. Но для обеспечения обороноспособности и восстановления экономики Украина нуждается в финансовой поддержке партнеров в размере около 42 млрд долларов.

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Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, бюджет
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