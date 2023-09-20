Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,15 0,1609 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6690

Дополнительные более 300 млрд грн на оборону: Рада поддержала изменения в бюджет

Дополнительные более 300 млрд грн на оборону: Рада поддержала изменения в бюджет

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №10038 о пересмотре Государственного бюджета Украины на 2023 год. В частности, предлагается направить почти 303 млрд гр на нужды обороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, пишет УНН.

Цитата

«Рада поддержала выделение дополнительных 328,5 млрд на оборону в этом году! (№10038). За – 302», - написал Гончаренко.

Он заметил, что законопроект проголосован только в первом чтении.

«Это означает, что дальше будут правки и голосование во втором чтении», - добавил Гончаренко.

Дополнение

Профильный комитет предложил Верховной Раде Украины увеличить в государственном бюджете расходы на сектор обороны и безопасности на 302.6 млрд грн.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, бюджет, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.