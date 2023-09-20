Дополнительные более 300 млрд грн на оборону: Рада поддержала изменения в бюджет

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №10038 о пересмотре Государственного бюджета Украины на 2023 год. В частности, предлагается направить почти 303 млрд гр на нужды обороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, пишет УНН.

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«Рада поддержала выделение дополнительных 328,5 млрд на оборону в этом году! (№10038). За – 302», - написал Гончаренко.

Он заметил, что законопроект проголосован только в первом чтении.

«Это означает, что дальше будут правки и голосование во втором чтении», - добавил Гончаренко.

Дополнение

Профильный комитет предложил Верховной Раде Украины увеличить в государственном бюджете расходы на сектор обороны и безопасности на 302.6 млрд грн.