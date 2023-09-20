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Рада поддержала в первом чтении законопроект о перенаправлении военного НДФЛ в госбюджет

Рада поддержала в первом чтении законопроект о перенаправлении военного НДФЛ в госбюджет

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Верховная Рада 20 сентября приняла в первом чтении законопроект №10037, который предлагает перенаправить НДФЛ с зарплат военных из местных бюджетов в госбюджет, сообщает УНН

Цитата

“Парламент поддержал правительственный законопроект об изменениях в Кодекс №10037 в первом чтении”, - сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Соответствующий законопроект поддержали 236 нардепов.

Железняк отметил, что парламент сможет рассмотреть этот законопроект во втором чтении только в октябре, а значит он не заработает с 1 октября, как планировалось.

Напомним

19 сентября Бюджетный комитет поддержал за основу и в целом законопроект о перенаправлении военного НДФЛ в государственный бюджет, а также зачисление средств Дорожного фонда в общий фонд госбюджета.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что законопроект позволит привлечь 25,8 млрд грн в этом году и 93,7 млрд грн в следующем на дополнительные закупки дронов и на увеличение производства собственного вооружения.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, бюджет, оборона
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