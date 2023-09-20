В Минэкономики выразили надежду, что Польша согласится на механизм контроля экспорта Украины

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка в эфире телемарафона выразил надежду, что Варшава согласится на сотрудничество в механизме контроля украинского экспорта определенных агротоваров в пять государств-членов ЕС, в том числе и Польшу, передает УНН.

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"На самом деле никто не шутит с украинской стороны, когда мы говорим, что представляя этот механизм, мы говорим об интересах польских фермеров в первую очередь. Украинский интерес очевиден - мы не хотим, чтобы были запреты. Но если есть еще качество беспокойства, сомнения со стороны польских фермеров, мы представили им механизм, который позволяет реагировать на любые нюансы", - отметил Качка.

Детали

По его словам, предложение украинской стороны является конструктивным, и она "никогда не антагонизировалась" с Польшей.

"Конечно, за эти месяцы наговорено много, что можно сделать картинку, будто мы имеем какой-то конфликт. Собственно, в этом есть наше немножко непонимание относительно польских коллег. Потому что мы предлагаем конструктивные решения", - подчеркнул заместитель министра.

Он отметил, что Киев предлагает взять механизм по контролю экспорта и совместно с Варшавой контролировать фактически каждую отправку. Качка выразил удивление, что некоторые польские министры восприняли такое предложение негативно.

"Я думаю, что день-два и рациональная сторона возьмет верх, и мы сможем все же выйти. И это будет даже на пользу польскому правительству в контексте выборов, и представить тот конструктивный механизм, который есть... и то мнение и предложения, которые есть с нашей стороны будет воспринято и мы наконец сможем совместно урегулировать те проблемы на аграрных рынках, которые есть и в Украине, и в Польше", - подытожил он.

Напомним

Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина в понедельник представила европейским коллегам и пяти государствам-членам ЕС механизм контроля собственного экспорта зерна. Его приняли одобрительно, однако пока самой сложной ситуация остается с Польшей.