Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,15 0,1609 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5070

Новый посол ЕС Катарина Матернова официально начала свою дипломатическую миссию в Украине

Новый посол ЕС Катарина Матернова официально начала свою дипломатическую миссию в Украине

фотогалерея

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Представительство Европейского Союза в Украине в социальной сети X (бывший Twitter) сообщило, что новоназначенный посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Евгению Перебийносу, передает УНН.

Цитата

"Через несколько часов после прибытия в Киев новоназначенный Посол ЕС Матернова вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Перебийносу. Матернова и команда Представительства ЕС будут работать над углублением прочного партнерства ЕС и Украины в решающее время", - говорится в сообщении.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН в Украине начинает работу новоназначенный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Мартин Харрис.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил нового посла в Украине, им стал Мустафа Левент Бильген.

14 сентября первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова приняла копии верительных грамот у новоназначенного посла Канады в Украине Натальи Цмоць.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Макрон говорит, что посла Франции «держат в заложниках в посольстве» в Нигере

Источник: УНН
Теги: дипломатия, ЄС, посол, дипломат, посольство
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.