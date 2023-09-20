Новый посол ЕС Катарина Матернова официально начала свою дипломатическую миссию в Украине

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Представительство Европейского Союза в Украине в социальной сети X (бывший Twitter) сообщило, что новоназначенный посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Евгению Перебийносу, передает УНН.

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"Через несколько часов после прибытия в Киев новоназначенный Посол ЕС Матернова вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Перебийносу. Матернова и команда Представительства ЕС будут работать над углублением прочного партнерства ЕС и Украины в решающее время", - говорится в сообщении.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН в Украине начинает работу новоназначенный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Мартин Харрис.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил нового посла в Украине, им стал Мустафа Левент Бильген.

14 сентября первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова приняла копии верительных грамот у новоназначенного посла Канады в Украине Натальи Цмоць.

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