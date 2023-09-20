Парламент снял Шуфрича с должности председателя комитета по вопросам свободы слова

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Верховная Рада проголосовала за снятие Нестора Шуфрича с должности председателя комитета по вопросам свободы слова. Однако Шурич еще остается одним из трех членов комитета, сообщил нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН.

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“Парламент снял Нестора Шуфрича с должности главы комитета ВРУ по вопросам свободы слова. ЗА - 258. Он остается одним из трех членов этого «мощного» комитета”, - говорится в сообщении в Telegram

По словам Железняка, пока и.о. председателя комитета по вопросам свободы слова станет Евгений Брагар.

Дополнение

Служба безопасности Украины 15 сентября сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Нестору Шуфричу. Как сообщили УНН источники в СБУ, дома у народного депутата Нестора Шуфрича во время обысков сотрудники СБУ нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.

Сам народный депутат в зале Печерского районного суда заявил, что документ был "передан в ОБСЕ" и "касался принципов сохранения Донетчины и Луганщины в пределах областей Украины".

15 сентября Печерский суд Киева отправил нардепа Нестора Шуфрича под арест на 60 суток без возможности внесения залога. Он будет находиться под стражей до 13 ноября включительно. Он был взят под стражу в зале суда.



