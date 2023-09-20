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Расширение доступа к балтийским портам: Шмыгаль поговорил новым премьером Латвии

Расширение доступа к балтийским портам: Шмыгаль поговорил новым премьером Латвии

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что провел телефонный разговор с новоназначенным премьер-министром Латвии Эвикой Силиней. Речь шла об актуальных вопросах двустороннего сотрудничества, в частности евроинтеграционных и евроатлантических стремлениях, а также о расширении доступа к балтийским портам, в частности через проект Rail Baltica, передает УНН.

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“Провели первый разговор с новоназначенным премьер-министром Латвии Эвикой Силиней. Проговорили актуальные вопросы нашего сотрудничества, евроинтеграционные и евроатлантические стремления, усиление санкционного давления на агрессора. Латвия в этих вопросах всегда среди лидеров и в дальнейшем продолжит поддержку нашего государства”, - сообщил Шмыгаль.

Добавим

Украинский премьер-министр также поблагодарил за готовность поддержать конкретные пункты Формулы мира, включая создание специального международного трибунала для расследования преступлений россии в Украине.

“Отдельно обсудили развитие логистики. Украина заинтересована в расширении доступа к балтийским портам, в частности через проект Rail Baltica”, - добавил Шмыгаль.

Он добавил, что сейчас Украина рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с латвийским бизнесом в рамках проектов восстановления на основе государственно-частного партнерства.

Напомним

Ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что латвийское правительство к новому пакету военной помощи Украине добавило системы противовоздушной обороны и другое вооружение. 

Источник: УНН
Теги: Украина, Латвия
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