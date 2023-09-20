Путин поедет в Китай - СМИ

КИЕВ. 20 сентября. УНН. российский диктатор владимир путин сообщил, что принял приглашение китайского лидера Си Цзиньпина посетить форум "Один пояс - один путь". Это подтверждал секретарь совбеза россии николай патрушев, пишут СМИ, передает УНН.

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путин сообщил, что принял приглашение китайского лидера Си Цзиньпина посетить форум "Один пояс - один путь", который пройдет в октябре. Это будет первая зарубежная поездка российского президента с момента выдачи ордера на его арест, пишут СМИ.

В конце августа о вероятной поездке путина в Китай сообщал Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомые с вопросом. Кремль готовит визит российского президента на форум "Один пояс, один путь" в октябре, говорили собеседники агентства.

секретарь совбеза россии николай патрушев пока это подтвердил. В октябре, сказал он, "рассчитываем на основательные двусторонние переговоры" путина с си Цзиньпином в пекине, пишет Delfi.

1 сентября сам путин говорил, что "довольно скоро" у него будет встреча с лидером КНР. Министр иностранных дел Китая Ван И начал визит в москву накануне, 18 сентября, он встречался с главой МИДа россии сергеем лавровым.

"Большая семерка" во вторник призвала Китай оказать давление на россию, чтобы та прекратила агрессию в Украине, после того как министры иностранных дел стран G7 встретились в кулуарах Генассамблеи ООН. Как говорится в заявлении, члены G7 надеются, что Китай будет добиваться полного и безоговорочного вывода российских войск из Украины.

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путин пропустил саммит БРИКС в ЮАР, где россию представлял глава МИДа сергей лавров, а также не поехал на саммит "большой двадцатки" в сентябре в Индии, хотя страна не ратифицировала Римский статут и не обязана выполнять решения МУС.

Последний раз путин был в Китае за три недели до российского вторжения в Украину, когда в Пекине проходили зимние Олимпийские игры. В марте 2023 года Си Цзиньпин прилетал в москву и пригласил путина на форум с ответным визитом.

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