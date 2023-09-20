Испания объявила о новых поставках военной помощи Украине

КИЕВ. 20 сентября. УНН. И. о. министра обороны Маргарита Роблес объявила о новых поставках военной и гуманитарной помощи Украине, а также, что в этом году Испания вдвое увеличит количество украинских военных, которые пройдут обучение, сверх первоначально обещанного. Об этом она заявила на заседании Военной контактной группы по вопросам Украины, которое состоялось на немецкой авиабазе Рамштайн, передает УНН со ссылкой на испанское оборонное ведомство.

Детали

Во время первой рабочей сессии немецкой авиабазе Рамштайн была проанализирована текущая ситуация на местах, предоставлена информация, которая используется странами-членами для более эффективного удовлетворения реальных и наиболее насущных потребностей Вооруженных сил Украины и для более эффективного планирования будущих поставок помощи, отмечает ведомство.

В своем выступлении Роблес проинформировала своих коллег о состоянии поставок средств, которыми Испания продолжает поддерживать Украину, подчеркнув объявления об отгрузке новых бронированных транспортных машин, надувных командных катеров, а также различных материалов, пусковых установок и ракет для противовоздушной и противокорабельной обороны, специальных грузовиков для работы с этими системами, а также машин скорой медицинской помощи.

Кроме того, для того, чтобы переданный в августе мобильный госпиталь "Роль 2+", который предоставляет очень важные услуги, продолжал функционировать и в дальнейшем, министр объявила об отправке на прошлой неделе значительного количества паллет с хирургическим и медицинским оборудованием.

Она также подчеркнула прогресс в подготовке украинского персонала на испанской территории в рамках миссии EUMAM в Украине при координации Тренировочного координационного центра в Толедо.

Прогнозы указывают на то, что около 4 000 военнослужащих со временем пройдут подготовку, что вдвое превышает количество, которое изначально обязалась предоставить Испания. Кроме того, в ответ на новые потребности Украины, будет предложен курс военного парашютного спорта в аэродинамической трубе, а также различные специальные курсы для украинских военных сил безопасности.

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Наконец, министр подчеркнула вклад испанских военных госпиталей в лечение украинских бойцов, где на сегодня 77 тяжелораненых и ампутированных солдат уже получили необходимую помощь и необходимые протезы.

Роблес завершила свое выступление, подтвердив, что украинские силы могут рассчитывать на неизменную поддержку Испании, и подчеркнула важность единства, координации и решимости Контактной группы "Рамштайнского формата" как ключевого элемента эффективности, достигнутой в поддержке Украины в ее защите и законной борьбе с российским агрессором.

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На полях встречи Маргарита Роблес приняла участие в первом заседании коалиции в поддержку Украины в сфере информационно-коммуникационных технологий, во время которого сообщила об обязательствах Испании перед Министерством обороны Украины в сфере киберзащиты, предлагая материалы и тренинги.

А также провела первую рабочую встречу с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым, отмечает ведомство.

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