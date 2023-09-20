Украина усиливает защиту критической инфраструктуры от возможных угроз со стороны рф: что известно

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Сегодня на заседании Координационного центра была заслушана информация о том, как выполняются задачи Президента Украины Владимира Зеленского по реализации комплексного плана защиты объектов критической инфраструктуры от возможных угроз со стороны россии, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

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“Президент Украины поставил стратегическую задачу — реализовать комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от всех возможных угроз со стороны россии. В рамках Ставки Верховного Главнокомандующего ВСУ все причастные получили четкие поручения с конкретными целями и сроками выполнения. Сегодня на заседании Координационного центра заслушали как выполняются поручения”, - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что сотрудничество продолжается уже длительное время и направлено на обеспечение физической защиты объектов критической инфраструктуры и постепенное наращивание возможностей противовоздушной обороны.

Напомним

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина сообщил, что правительство выделило дополнительные 9,7 млрд грн на защиту стратегических объектов энергетики.