Призываем отбросить эмоции: Киев отреагировал на вызов украинского посла в МИД Польши

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Украина призывает польских друзей отбросить эмоции и уже предложила конструктивный путь решения зерновой проблематики. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя вызов украинского пола в МИД Польши, передает УНН.

Детали

По словам Николенко, МИД Украины детально проинформирован о встрече украинского посла в Варшаве с заместителем министра иностранных дел Польши.

Во время этой встречи украинский посол в очередной раз разъяснил украинскую позицию относительно неприемлемости для Украины польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна. Он также отметил некорректность сравнения с Украиной, которое сделал Президент Польши во время своего визита в Нью-Йорк, добавил спикер МИД.

Цитата

"Призываем наших польских друзей отбросить эмоции. Украинская сторона предложила Польше конструктивный путь решения зерновой проблематики. Ожидаем, что наши предложения станут основой для перевода диалога в конструктивное русло", - резюмировал Николенко.

Ранее

МИД Польши вызвал посла Украины Василия Зварича из-за заявления президента Владимира Зеленского.

Контекст

Владимир Зеленский во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил:

"Тревожно видеть, как в это время кое-кто в Европе разыгрывает солидарность и устраивает политический театр, делая из зерна триллер. Может казаться, что они играют собственную роль, но вместо этого они помогают подготовить сцену для московского актера".

В свою очередь президент Анджей Дуда заявил, что в деле украинского зерна он и его правительство будут твердо защищать интересы польских фермеров, а также подверг критике действия Украины в этом вопросе.

Затем стало известно, что Владимир Зеленский и Анджей Дуда не смогли встретиться в Нью-Йорке из-за изменений в повестке дня на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.