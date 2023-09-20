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Кулеба пригласил Мавританию принять участие в саммите "Grain From Ukraine"

Кулеба пригласил Мавританию принять участие в саммите "Grain From Ukraine"

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи с главой МИД Мавритании Мохаммедом Салемом Ульд Мерзугом пригласил страну присоединиться к саммиту “Grain From Ukraine” и внедрению Формулы мира, сообщает МИД Украины, передает УНН.

Цитата

“Дмитрий Кулеба во время переговоров с мавританским коллегой в Нью-Йорке пригласил Мавританию принять участие в саммите „Grain From Ukraine“ и внедрении Формулы мира”, — говорится в сообщении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня представит детали украинской формулы мира на специальном заседании Совета Безопасности ООН. 

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Дмитрий Кулеба
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