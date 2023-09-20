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Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
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Байден завтра может объявить о новом пакете помощи Украине: будут ли ATACMS пока неизвестно

Байден завтра может объявить о новом пакете помощи Украине: будут ли ATACMS пока неизвестно

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент США Джо Байден может объявить о значительном пакете военной помощи для Украины в четверг во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако, пока неизвестно, будут ли включены в этот пакет баллистические ракеты ATACMS. Об этом сообщил журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш, передает УНН.

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“Джо Байден планирует объявить о значительном пакете военной помощи Украине уже завтра, в течение визита Зеленского в Белый дом. Это также подтверждают наши источники. Основной вопрос, будут ли в этом пакете ATACMS. Сейчас слышим противоречивые сообщения об этом. Посмотрим завтра”, - сообщил Остап Ярыш.

Напомним

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает получить от США ракеты большой дальности ATACMS, которое президент Джо Байден все еще рассматривает. 

Источник: УНН
Теги: США, Украина, помощь
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