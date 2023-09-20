5,3 тыс. долларов за пересечение границы: нардепу Марченко избрали меру пресечения в виде залога

КИЕВ. 20 сентября. УНН. ВАКС избрал меру пресечения действующему народному депутату от "Слуга народа" Людмиле Марченко, которая подозревается в злоупотреблении влиянием по делу о незаконном перемещении за границу по системе “Шлях”, передает УНН.

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"Суд применил к подозреваемой меру пресечения в виде залога в размере 53,6 тыс. грн. Отметим, что это максимальный размер залога, предусмотренный законом для этого преступления", - сообщили в САП.

И хотя в официальном сообщении имя наредпа не указано, УНН из собственных источников стало известно, что речь идет о "слуге народа" Людмиле Марченко.

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В частности на подозреваемую возложены следующие процессуальные обязанности:

- прибывать к детективу, прокурору и суду по каждому требованию;

- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;

- воздерживаться от общения со свидетелями, а также другими подозреваемыми по делу;

- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

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