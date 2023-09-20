Вето не должно служить оружием в руках агрессора: Зеленский озвучил шаги для реформирования ООН

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время речи в Совете Безопасности ООН предложил реформировать ООН, чтобы сделать ее более эффективной и справедливой. Он также призвал к ограничению права вето, расширению представительства в Совете Безопасности и созданию системы превенции агрессий, передает УНН.

Цитата

“Многолетние разговоры и проекты по реформированию ООН должны стать процессом реформирования ООН. Применение права вето – вот что нуждается в реформе, и это может стать ключевой реформой. Тем, что возвращает силу Устава ООН. Вето не должно служить оружием для тех, кто одержим ненавистью и войной. Генеральной Ассамблее ООН надо дать реальную возможность преодолевать вето. Это первый необходимый шаг. При условии набора двух третей голосов, которые будут отражать волю наций и из Азии, и из Африки, и из Европы, и из обеих Америк, и из региона Тихого океана, – глобального квалифицированного большинства – вето должно реально преодолеваться, и такая резолюция Генеральной Ассамблеи должна быть обязательной для выполнения всеми государствами-членами”, - сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский заявил, что Совет Безопасности ООН должен быть реформирован, чтобы стать более представительным и подотчетным. Он предложил предоставить постоянные места в Совете Безопасности Африканскому Союзу, Азии, Германии, Латинской Америке и государствам Тихого океана.

“Необходимо расширение участия и доступа к работе Совета Безопасности и его вспомогательных органов для всех членов Генеральной Ассамблеи, которые не признаны агрессорами. И в то же время любое участие любого государства – члена Совета Безопасности должно приостанавливаться на время, когда такое государство в нарушение Устава ООН идет агрессией против другой нации. Третий шаг. Нужна система превенции агрессий через раннее реагирование на действия, направленные против территориальной целостности и суверенитета государств. Среди прочего – мощные санкции против агрессора. Каждый, кто хочет начать войну, должен видеть еще до своей роковой ошибки, что именно потеряет, когда начнет войну. Вопрос о применении превентивных санкций должен выноситься на рассмотрение Совета Безопасности ООН автоматически, когда любой член Генеральной Ассамблеи заявляет об угрозе агрессии”, - заявил Зеленский.

Напомним

Также Владимир Зеленский в своей речи в Совете Безопасности ООН заявил, что украинские солдаты сейчас делают то, что Совет Безопасности должен делать своими голосованиями. В связи с этим, он предложил план прекращения войны в Украине, который включает вывод российских войск и возвращение Украине контроля над ее границами.