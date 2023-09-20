"Остановите войну и Зеленский не будет выступать": в ООН резко ответили постпреду рф, который хотел сорвать выступление Президента Украины

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Постпред россии при ООН василий небензя пытался сорвать выступление Президента Украины Владимир Зеленского на заседании Совета безопасности ООН, но председательствующий - премьер-министр Албании Эди Рама довольно резко поставил представителя государства-агрессора на место, передает УНН.

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небензя был недоволен тем, что Президент Украины Зеленский, который не является постоянным членом Совета безопасности, выступил вторым после генерального секретаря ООН.

На это премьер-министр Албании Эди Рама, председательствующий в Совбезе, заявил, что порядок выступлений был согласован заранее и не вызвал никаких возражений участников.

"Албанское председательство хочет заверить российских коллег, что это не спецоперация, а продолжение длительной и устоявшейся практики, которая полностью соответствует положениям ООН", – сказал Рама.

Однако, такой ответ не удовлетворил представителя россии. небензя заявил, что: “На протяжении 75 лет существования организации появления в Совете безопасности в принципе считалось привилегией. То же касается выступления с высокой трибуны Генассамблеи ООН, место которого представитель Киева в ходе спецсессии состоялся в виде листовки. При этом западные делегации утверждали, что в прошлом году Владимир Зеленский не мог покинуть страну из-за чрезвычайных обстоятельств. Эти обстоятельства не помешали ему прибыть в США для визита в Вашингтон. При этом личного посещения ООН он тогда не получил. Коллеги, призываем задуматься, что нарушение сложившейся практики работы Совета Безопасности чревато издержками для авторитета Совета Безопасности, который пытаются превратиться в сцену для стендап-шоу одного исполнителя. Для этого албанское председательство собрало в формате открытых дебатов большую группу поддержки из числа НАТОвских стран. И для многих очевидно, что это заседание не более, чем спектакль”, - сказал небензя.

На это премьер-министр Албании Эди Рам ответил: "Остановите войну и Зеленский не будет выступать".

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