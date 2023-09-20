Зеленский встретился с президентом Чили: обсудили возможность проведения саммита Украина – Латинская Америка

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с Президентом Республики Чили Габриэлем Боричем. Стороны обсудили пути углубления двусторонних отношений между странами на международной арене, передает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

Во время встречи президент Украины выразил благодарность Чили за поддержку Украины в ООН, в частности за осуждение российской агрессии.

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«Спасибо за вашу позицию по поддержке наших людей, нашего суверенитета и территориальной целостности. Очень важно, что вы поддерживаете наши резолюции в ООН», – сказал Владимир Зеленский.

Также президент Украины заявил о желании углублять сотрудничество со странами Латинской Америки. В этом контексте стороны обсудили возможность проведения саммита Украина – Латинская Америка.

Зеленский также подчеркнул важность того, чтобы Чили полноценно включилась в реализацию украинской Формулы мира и приняла участие в будущем Глобальном саммите мира.

Кроме этого, лидеры скоординировали дальнейшие шаги для расширения двустороннего сотрудничества между Украиной и Чили на международной арене.

Напомним

Ранее сообщалось, что Зеленский провел встречу со специальным представителем президента США по восстановлению Украины Пенни Прицкер. Стороны обсудили приоритетные направления восстановления Украины и поддержку перспективных отраслей экономики.