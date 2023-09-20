Польша больше не будет передавать оружие Украине

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Украина больше не получит никакого вооружения от Польши. Об этом сообщили в Канцелярии премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, пишет УНН.

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“Мы больше не передаем оружие Украине, потому что мы сейчас вооружаем Польшу”, - говорится в сообщении.

Хотя премьер и отмечает, что понимает сложность положения Украины, которая защищается от жестокого нападения россии, но считает, что в первую очередь Польша должна защищать себя.

Дополнение

МИД Польши вызвал посла Украины Василия Зварича из-за заявления президента Владимира Зеленского.

Зеленский на сессии Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления заявил:

"Тревожно видеть, как в это время кое-кто в Европе разыгрывает солидарность и устраивает политический театр, делая из зерна триллер. Может казаться, что они играют собственную роль, но вместо этого они помогают подготовить сцену для московского актера".

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