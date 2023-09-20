США не планируют в ближайшее время предоставлять Украине ATACMS - CNN

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Ожидается, что США не предоставят Украине армейские тактические ракетные системы большой дальности (ATACMS) в ближайшее время. Об этом заявили официальные лица США, пишет CNN, передает УНН.

Детали

ATACMS не будет частью нового пакета вооружений для Украины, который может поступить уже в четверг, сообщили официальные лица.

Издание отмечает, что в настоящее время максимальная дальность оружия США, предоставленного Украине, составляет примерно 93 мили с бомбой малого диаметра наземного запуска.

Дополнение

Руководитель отдела закупок армии США Даг Буш заявил во вторник, что окончательное решение по ATACMS еще не принято.

«В конце концов президент обладает этими полномочиями», — сказал Буш. «Армия предоставляет данные лицам, принимающим решения, и они примут это решение на нужном уровне, имея правильную информацию».

Отвечая на вопрос, какую версию ракеты ATACMS сможет предоставить армия, Буш сказал: «Я думаю, что существуют разные версии ATACMS, и я думаю, что это только часть разговора, которая информирует высшее руководство, которое принимает окончательное решение».

Буш заявил, что количество ракет ATACMS в инвентаре США, которое он не будет разглашать, не является ограничивающим фактором для предоставления ракеты Украине. Армия попытается заменить любые ракеты, переданные в Киев, более новыми ракетами Precision Strike Missile (PrSM).

Напомним

Президент США Джо Байден может объявить о значительном пакете военной помощи для Украины в четверг во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако, пока неизвестно, будут ли включены в этот пакет баллистические ракеты ATACMS.