Зеленский обсудил с европейскими лидерами свободный доступ украинской агропродукции на рынок ЕС

КИЕВ. 21 сентября. УНН. На полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский провел многостороннюю встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и вице-премьер-министром, министром иностранных дел Республики Болгария Марией Габриэль. Переговоры были прежде всего посвящены вопросу сохранения принципа единого рынка и свободному доступу украинской аграрной продукции на рынок Европейского Союза. Об этом сообщает Офис главы государства, пишет УНН.

Детали

Глава Украины поблагодарил президента Европейской комиссии за ее неизменное лидерство и твердую позицию относительно снятия после 15 сентября на уровне ЕС всех ограничений по доступу украинской агропродукции.

«Мы создали действенный механизм поддержки постоянного диалога – Совместную координационную платформу по вопросам экспорта и транзита украинской аграрной продукции. Эта платформа должна и в дальнейшем работать и способствовать решению всех проблемных вопросов в сфере агропродукции», – подчеркнул Президент Украины.

Глава государства проинформировал о дальнейшем алгоритме действий украинского правительства и координации совместных шагов.

«Украина – будущий член Европейского Союза. Поэтому уже сегодня мы должны совместно работать над постоянной либерализацией торговли в рамках единого рынка ЕС, недопущением любых односторонних ограничений в будущем и защитой конкурентных преимуществ каждого члена ЕС в условиях свободной торговли», – отметил Зеленский.

Совместно с президентом Румынии и вице-премьер-министром Болгарии стороны Зеленский обсудил идеи по поиску эффективных решений в сфере логистики, в частности увеличение пропускной способности портов, в том числе черноморского порта г. Констанца, и речного транспорта на Дунае, а также важности дальнейшего наращивания объемов транзита украинской продукции по территории Румынии и Болгарии с учетом возможностей «Путей солидарности» ЕС.

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен высоко оценили усилия Болгарии, особенно решение, принятое болгарским правительством, и решающую роль, которую сыграли лидеры парламентских фракций в Народном собрании Болгарии.

Глава государства поблагодарил Президента и правительство Румынии за вклад в укрепление единства ЕС, соблюдение принципов единого рынка и свободной конкуренции.

«Именно по территории Румынии обеспечивается более 60% транзита украинского зерна, которое проходит «Путями солидарности» ЕС. Наши совместные усилия позволят уменьшить нагрузку на инфраструктуру украинских портов Измаил и Рени, а также ускорят перевалку грузов. Украинская часть Дуная также должна быть внесена в транс’европейскую транспортную сеть TEN-T», – подчеркнул Зеленский.

Участники встречи отдельно обсудили альтернативные транспортные маршруты по территории Румынии и Болгарии, что позволит значительно нарастить объемы транзита и уменьшить нагрузку на внутренние рынки этих стран.

Дополнение

В рамках участия в общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Стороны обсудили перспективы возобновления работы Черноморской зерновой инициативы.