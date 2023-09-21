«Пока Украина не выиграет, никто не застрахован» - глава МИД Литвы

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Обеспечение победы Украины в войне против России зависит от союзников Украины. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, предупредив, что «пока Украина не выиграет, никто не застрахован», пишет CNN, передает УНН.

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Если Украина не сможет победить вторжение России и вернуть территорию, «это означает новую геополитическую реальность для всех — не только для Украины, не только для Литвы и тех, кто граничит с Россией, но фактически каждая страна теперь должна переосмыслить, где и как они будут жить, если Украина не сможет победить», – заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Детали

Ландсбергис сказал CNN, что союзникам нужно быть терпеливыми, подчеркнув, что это очень тяжелая война, и Украине нужно больше оружия.

«Они платят за контрнаступление своей кровью, жизнями своих людей. Мы лишь платим счет. Поэтому я не считаю морально правильным ожидать, что они будут идти быстрее или критиковать, что они не достигают целей. что мы считаем, что это должно быть достигнуто. Они делают то, что могут, и я полностью верю, что они могут победить», - сказал министр.

Напомним

Глава министерства национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас на полях Рамштайма встретился с украинским коллегой Рустемом Умеровым, где анонсировал новый пакет военной помощи Украине.