Зеленский встретился с президентом Бразилии Лулой да Силвой

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский впервые лично встретился с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

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"Откровенный и конструктивный разговор. Поручили дипломатическим командам работать над следующими шагами в двусторонних отношениях и усилиях по восстановлению мира. Представитель Бразилии продолжит работу во встречах по Формуле мира", — отметил украинский президент.

Дополнение

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва перенесет свое возвращение в Бразилию на среду, но встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом состоится все равно.

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