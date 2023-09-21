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Зеленский встретился с президентом Бразилии Лулой да Силвой

Зеленский встретился с президентом Бразилии Лулой да Силвой

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский впервые лично встретился с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Цитата 

"Откровенный и конструктивный разговор. Поручили дипломатическим командам работать над следующими шагами в двусторонних отношениях и усилиях по восстановлению мира. Представитель Бразилии продолжит работу во встречах по Формуле мира", — отметил украинский президент.

Дополнение 

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва перенесет свое возвращение в Бразилию на среду, но встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом состоится все равно.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Бразилия, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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