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Генпрокурор Андрей Костин на полях Генассамблеи ООН обсудил механизмы возвращения украинских детей

Генпрокурор Андрей Костин на полях Генассамблеи ООН обсудил механизмы возвращения украинских детей

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Ведущие мировые эксперты, среди них Генпрокурор Андрей Костин, собрались на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорк, чтобы обсудить механизмы возвращения украинских детей, принудительно депортированных россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на офис Генпрокурора.

Цитата

“Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине четко отметила, что перемещение украинских детей нельзя объяснить заботой о здоровье или безопасности. Комиссия обращает внимание на то, что это происходит без согласия их родителей или других опекунов, как того требует закон”, - отметил Андрей Костин.

Такое он отметил, что Украина считает такие действия нарушением Конвенции ООН о правах ребенка, а также Четвертой Женевской конвенции 1949 года и Дополнительного протокола I к ней. “Они также могут быть приравнены к преступлению геноцида в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, которая прямо запрещает принудительную передачу детей из одной группы в другую, - добавил Генеральный прокурор.

Детали

Костин отметил, что депортация десятков тысяч украинских детей является преднамеренной стратегией российского режима, за которую его руководители должны понести ответственность. Реакция международного сообщества, в частности, выданные МУС ордера на арест путина и львовской-беловой, свидетельствует о том, что мир не допустит безнаказанности за эти тяжкие преступления.

“Мы работаем над разработкой международного механизма, который позволит остановить депортации, признать все решения об усыновлении или изменении гражданства неправомерными и гарантировать возвращение всех украинских детей”, - резюмировал он.

Дополнение

Организаторами мероприятия "Депортированные украинские дети: Путь домой и к справедливости" выступили постоянные представительства Германии и Канады при ООН и Фонд "Открытое общество".

Напомним

Украинская делегация во главе с уполномоченным ВР Украины по правам человека Дмитрием Лубинец, находясь с рабочим визитом в Гааге, обсудила вопросы нарушения прав военнопленных, гражданских заложников, а также незаконную депортацию и перемещение украинских детей

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, дети, Генпрокурор, депортация, Генассамблея ООН
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