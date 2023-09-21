Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,14 -0,0146 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
1995

Дуда призвал мировых лидеров объединиться для борьбы с россией

Дуда призвал мировых лидеров объединиться для борьбы с россией

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда призвал мировых лидеров в ООН объединиться для борьбы с россией. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Цитата 

«Если мы не будем действовать солидарно сегодня, чтобы защитить фундаментальные ценности международного права, завтра может быть слишком поздно», — сказал Дуда во время заседания Совета безопасности ООН по Украине в среду.

Дуда сказал, что «стратегические изменения», которые произошли после вторжения россии в Украину, не являются временными.

«Мы живем в новую эру неопределенности», – сказал Дуда.

Дополнение

Обеспечение победы Украины в войне против россии зависит от союзников Украины. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, предупредив, что «пока Украина не выиграет, никто не застрахован». 

Напомним

Украина больше не получит никакого вооружения от Польши, ведь страна сейчас вооружает себя. 

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Польша, война, Анджей Дуда
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.