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Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
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Германия примет следующую конференцию по восстановлению Украины в июне 2024 года

Германия примет следующую конференцию по восстановлению Украины в июне 2024 года

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Германия будет принимать следующую конференцию по восстановлению Украины. Об этом сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт в пресс-релизе в среду, пишет CNN, передает УНН.

Детали 

Отмечается, что решение было принято после встречи канцлера Германии Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам Штеффена Хебештрайта, конференция должна состояться в Берлине 11 июня 2024 года.

Также спикер отметил, что лидеры государств провели получасовую встречу в среду и обсудили "политическую, военную и гуманитарную ситуацию в Украине".

Дополнение

В Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом. Глава Украины поблагодарил правительство Германии за военную поддержку. В то же время Шольц подтвердил неизменную солидарность Германии с Украиной.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, восстановление
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