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Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
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Кулеба встретился с Генсеком НАТО: обсудили подготовку к Вашингтонскому саммиту

Кулеба встретился с Генсеком НАТО: обсудили подготовку к Вашингтонскому саммиту

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в четверг, что провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, где стороны обсудили подготовку к саммиту Альянса в Вашингтоне в 2024 году, пишет УНН.

Цитата

"Всегда приятно встретиться с Йенсом Столтенбергом. Мы обсудили дальнейшее сотрудничество Украины и НАТО, результаты министерской встречи Совета НАТО-Украина и подготовку к Вашингтонскому саммиту", - написал Кулеба в соцсети X.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский указывал ранее на ожидания важного шага для Украины на следующем саммите НАТО.

В Министерстве обороны уже утвердили план мероприятий по выполнению решений саммита НАТО в Вильнюсе в качестве подготовки к Вашингтонскому саммиту в следующем году.

Источник: УНН
Теги: США, МИД, НАТО, Украина, Вашингтон, Йенс Столтенберг, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Столтенберг Енс
Столтенберг Енс
Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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