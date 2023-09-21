Кулеба встретился с главой МИД Японии: говорили о спецтрибунале

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в четверг, что встретился с главой МИД Японии Ёко Камикавой, передает УНН.

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"Мы обсудили участие Японии в Формуле мира и необходимость создания специального трибунала по преступлениям агрессии против Украины. Украина заинтересована в том, чтобы Япония и японский бизнес принимали активное участие в восстановлении нашей страны", - отметил он в соцсети X.

Напомним

В конце августа Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, глава японского правительства подтвердил поддержку Украины и осудил атаки рф.