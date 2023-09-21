Еврокомиссия решает, защищать ли три европейские страны в зерновом споре с Украиной - СМИ

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Европейская комиссия рассматривает вопрос о том, защищать ли Польшу, Венгрию и Словакию от иска, поданного Киевом в ВТО после того, как страны продлили запрет на импорт украинского зерна. Об этом сообщает издание Financial Times, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Европейская комиссия изначально требовала от Польши, Венгрии и Словакии отменить свои запреты на импорт зерна из Украины, но сейчас работает над тем, чтобы “скоординировать” их юридические возражения против жалобы Киева в Всемирную торговую организацию.

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В письменном запросе, направленном Польше, Венгрии и Словакии в среду, с которым ознакомилось издание Financial Times, Комиссия заявила, что “в соответствии с законодательством ЕС” она будет “действовать в рамках этих процедур ВТО, инициированных против стран-членов”.

Комиссия заявила, что государства-члены “не имеют права принимать односторонние меры в сфере торговли” и что она “оценивает юридически сложную ситуацию”.

“Мы взаимодействуем с заинтересованными (государствами-членами) и будем пытаться найти конструктивное решение, чтобы не было необходимости в дальнейшем рассмотрении этого дела”, — заявили в Еврокомиссии. Также добавили, что могут начать собственную процедуру рассмотрения в отношении нарушения, “чтобы убедиться, что (государства-члены) придерживаются своих обязательств по законодательству ЕС.

Комиссия отметила, что государства-члены “не имеют права принимать односторонние меры в сфере торговли” и что она “оценивает юридически сложную ситуацию”.

Дополнение

Украина предложила ЕС компромиссный сценарий по импорту украинской агропродукции. Правительство предоставило Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины. Однако, если Польша и Венгрия не отменят односторонние запреты, Украина запретит импорт в себя определенных категорий товаров из этих стран.

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