Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,14 -0,0146 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5655

Рада призвала мир осудить проведение рф псевдовыборов на оккупированных территориях

Рада призвала мир осудить проведение рф псевдовыборов на оккупированных территориях

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Верховная Рада приняла обращение к миру относительно осуждения проведения рф незаконных так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины, сообщил в четверг народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Цитата

"Рада обратилась к международным организациям по осуждению проведения рф незаконных выборов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, Автономной Республики Крым и города Севастополя", - написал Железняк в Telegram.

Детали

Он указал, что за соответствующее постановление №10054 отдали 307 голосов. И выложил выдержку из обращения:

"Призываем международные организации, парламентские ассамблеи, правительства и парламенты иностранных государств:

  • осудить проведение российской федерацией незаконных выборов на временно оккупированных частях территорий;
  • признать нелегитимными все органы власти рф всех уровней, члены которых были «избраны» во время проведения незаконных выборов на временно оккупированных частях территорий, которые были созданы в результате этих незаконных выборов, а также любые решения, принимаемые этими органами;
  • избегать официальных контактов с так называемыми «должностными лицами», незаконно избранными на временно оккупированных частях территорий Украины
  • признать российскую избирательную систему такой, которая не соответствует международным демократическим стандартам и не может считаться легитимным инструментом организации народного волеизъявления;
  • усилить санкционное давление на российскую федерацию и непосредственно лиц, причастных к организации и проведению незаконных выборов на временно оккупированных частях территорий;
  • продолжить предоставление Украине необходимой военной помощи для усиления ее оборонительных возможностей и содействия восстановлению территориальной целостности Украины;
  • принять участие в имплементации Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского с целью прекращения агрессивной войны рф против Украины и установления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине".

Ранее

россия объявила о проведении 8-10 сентября 2023 года так называемых "выборов" в местные оккупационные администрации на временно оккупированных частях территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также Автономной Республики Крым и города Севастополь.

МИД Украины призвал международных партнеров осудить и не признавать псевдовыборы на ВОТ.

Источник: УНН
Теги: выборы, Россия, ВР, Украина, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.