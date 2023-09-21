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Рада приняла новый законопроект о нацменьшинствах

Рада приняла новый законопроект о нацменьшинствах

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Верховная Рада приняла законопроект №9610 о внесении изменений в закон “О национальных меньшинствах (сообществах) Украины” относительно некоторых вопросов реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины, сообщили из депутатского корпуса в четверг, пишет УНН.

Цитата

"Рада приняла законопроект №9610 о нацменьшинствах. "За" в целом - 318. Еще одно евроинтеграционное решение", - написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Детали

Нардеп Алексей Гончаренко в Telegram назвал главное из этого евроинтеграционного законопроекта:

  • определяется, кто такие национальные меньшинства;
  • разрешается использование языков нацменьшинств в рекламе и во время различных мероприятий, а также при оказании помощи;
  • будет разрабатываться методология использования языков нацменьшинств в определенных регионах;
  • уточняется порядок определения населенных пунктов, в которых большинство - это нацменьшинства.

Дополнение

13 декабря 2022 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №8224 "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины".

Источник: УНН
Теги: ВР
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