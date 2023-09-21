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Рада приняла постановление, по которому поставщикам Минобороны гарантируется компенсация

Рада приняла постановление, по которому поставщикам Минобороны гарантируется компенсация

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Верховная Рада на своем заседании приняла постановление, по которому правительство гарантирует поставщикам Минобороны компенсацию всех расходов и заложенную прибыль в стоимости товаров. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.

Детали

Рада приняла постановление в поддержку оборонно-промышленного комплекса Украины в условиях военного положения (№10071).

Парламент постановил Кабмину гарантировать исполнителям государственных контрактов (договоров) по оборонным закупкам компенсацию всех экономически обоснованных расходов, связанных с их выполнением, а также суммы прибыли (снабженческого вознаграждения) в составе стоимости (цены) товаров, работ и услуг оборонного назначения, в соответствии с условиями государственных контрактов (договоров).

Как отметил Гончаренко, это постановление устраняет проблему, которая позволяла министерствам включать прибыль в цену товаров при оборонных закупках.

Напомним

Ранее Госаудитслужба признала прибыль оборонных предприятий, поставщиков МО и других сил безопасности убытками государства.

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Источник: УНН
Теги: ВР, Минобороны, закупки
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