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Парламент планирует ввести пожизненный финмониторинг политически значимых лиц

Парламент планирует ввести пожизненный финмониторинг политически значимых лиц

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Верховная Рада на своем заседании приняла за основу законопроект, который вводит пожизненный финмониторинг политически значимых лиц, сообщил нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН.

Цитата

"Парламент принял за основу доработанную версию законопроекта № 9269 по финмониторингу политически значимых лиц. Фактически вместо ограничения в три года, снова возвращается принцип "once pep-forever pep". Также создается реестр PEP-ов", - написал он в Telegram.

Детали

За принятие законопроекта за основу проголосовали 260 депутатов.

Как отметил депутат, «этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ». Он должен быть выполнен до конца сентября 2023 года.

Также это последнее условие для открытия переговоров о членстве с ЕС, добавил Железняк.

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Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, политика
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