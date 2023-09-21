Зеленский прибыл в Вашингтон: анонсировал важные переговоры на фоне ожиданий его встречи с Байденом

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на четверг, 21 сентября, важные переговоры в Вашингтоне и указал, что среди топ-вопросов - ПВО, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня важные переговоры в Вашингтоне. ПВО для Украины – среди топовых вопросов", - отметил Зеленский.

Его заявление появилось на фоне сообщений об ожидаемой встрече 21 сентября с президентом США Джо Байденом.

В соцсети X Зеленский уточнил, что вместе с первой леди Еленой Зеленской уже прибыл в Вашингтон.

Детали

"Этой ночью российские террористы нанесли очередной массированный удар. В частности, по инфраструктуре. Большинство ракет сбито. Но только большинство. Не все. Я благодарен спасателям, которые мгновенно начали ликвидацию последствий попаданий. Спасибо и каждой стране, которая уже предоставила Украине противоракетные системы. Работаем, чтобы полностью лишить россию террористического потенциала. Должны прийти к этому результату", - отметил Президент.

"Больше ПВО. Больше санкций. Больше поддержки для украинских воинов на передовой. Российский террор должен проиграть", - указал Зеленский.