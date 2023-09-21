Зерновой конфликт: в Минэкономики рассказали о пути разрешения разногласий с Польшей

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Украина предложила Польше механизм лицензирования экспорта зерна. Эта инициатива уже успешно работает с Румынией и Болгарией и позволит контролировать экспорт, не вводя запреты. Об этом сообщил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка в эфире телемарафона, передает УНН.

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“На самом деле мы с самого начала исходили из того, что Украина очень конструктивно настроена на решение этой проблемы. Главная проблема заключалась в том, что из-за чувствительности этого вопроса внутри Польши реакция польской стороны обычно была очень эмоциональной. Поэтому нам очень хорошо, что с пятницы, когда Европейская комиссия приняла решение не продлевать запрет, а польская сторона ввела свой национальный запрет, мы с одной стороны показали, что если начинается какая-то такая торговая борьба, то мы готовы давать отпор. Соответственно, это была определенная четкая позиция по защите своих национальных интересов, которые заключаются в том, что такие запреты не могут вводиться вообще”, - сказал Качка.

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Заместитель министра экономики отметил, что с другой стороны, одновременно и даже перед объявлением каких-то важных ответных шагов, Украина предложила Европейской комиссии, и всем пяти государствам-членам, механизм, "который построен очень четко на учете интересов этих пяти государств".

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“То есть, когда мы говорим не о запрете, а о лицензировании, которое будет осуществляться совместно с польскими властями. Потому что на самом деле мы видим, что в Болгарии, Румынии и Венгрии есть спрос на украинскую продукцию, которая нужна сельскохозяйственному производству в этих странах, так же как и в Польше. Поэтому учитывая то, что мы действительно беспокоимся о гармоничном функционировании рынка в Польше, как и в Украине, мы не исходим из эгоистических позиций, а выходим с учетом позиций всех. И когда мы вводим такой механизм верификации и согласования, и когда ко мне придет заявка на потенциальный экспорт какой-то продукции в Польшу из каких-то четырех товаров, мы свяжемся с подчиненными господина Роберта Телуса или с другими назначенными им подчиненными и узнаем, соответствует ли такая поставка их потребностям или нет. И это вполне рациональная мысль”, - отметил Утка.

Он отметил, что сейчас польская сторона изучает эту инициативу и в ближайшие несколько дней Украина и Польша приступит к детальному обсуждению того, как этот механизм может работать.

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Кроме того, отметил Качка, параллельно была проведена работа с Румынией и Болгарией. На их примере удалось увидеть, что указанный механизм является действенным, более легальным с точки зрения международного права. Он учитывает интересы каждого рынка индивидуально и административно будет работать эффективно.

“И поэтому, принимая во внимание этот положительный опыт, мы надеемся, что с польской стороной мы тоже найдем понимание относительно того, как и к чему”, - добавил Качка.