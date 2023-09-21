Варшава уточнила, что осуществляет лишь "заранее согласованные" поставки оружия для Украины
Петр Мюллер
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Польша осуществляет только заранее согласованные поставки амуниции и вооружения, в том числе по контрактам, подписанным с Украиной. Со ссылкой на комментарий Мюллера сообщило в четверг польское издание PAP, пишет УНН.
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"В контексте вопросов по поставкам вооружений хотел бы сообщить, что Польша осуществляет только заранее согласованные поставки амуниции и вооружения, в том числе по контрактам, заключенным с Украиной. Это, среди прочего, крупнейший зарубежный контракт, подписанный польской оружейной промышленностью после 1989 года - на поставку гаубиц Krab", - сообщил Мюллер.
Как он отметил, "в Польше до сих пор действует международный хаб помощи".
"Напоминаем, что в первые месяцы войны Польша предоставила ключевые танки, бронетехнику, самолеты и боеприпасы для обороны Украины, которые были необходимы, чтобы остановить нападение россии на Украину и, в перспективе, на другие страны ЕС - включая Польшу. В первые месяцы войны, когда другие страны ЕС обсуждали поддержку, Польша последовательно помогала отразить нападение россии", - подчеркнул Мюллер.
При этом Мюллер заявил, что "с украинской стороны" якобы "появился ряд совершенно неприемлемых заявлений и дипломатических жестов".
Ранее
20 сентября в канцелярии премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого заявили, что больше не передают оружие Украине, потому что сейчас вооружают Польшу.