Варшава уточнила, что осуществляет лишь "заранее согласованные" поставки оружия для Украины

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Польша осуществляет только заранее согласованные поставки амуниции и вооружения, в том числе по контрактам, подписанным с Украиной. Со ссылкой на комментарий Мюллера сообщило в четверг польское издание PAP, пишет УНН.

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"В контексте вопросов по поставкам вооружений хотел бы сообщить, что Польша осуществляет только заранее согласованные поставки амуниции и вооружения, в том числе по контрактам, заключенным с Украиной. Это, среди прочего, крупнейший зарубежный контракт, подписанный польской оружейной промышленностью после 1989 года - на поставку гаубиц Krab", - сообщил Мюллер.

Как он отметил, "в Польше до сих пор действует международный хаб помощи".

"Напоминаем, что в первые месяцы войны Польша предоставила ключевые танки, бронетехнику, самолеты и боеприпасы для обороны Украины, которые были необходимы, чтобы остановить нападение россии на Украину и, в перспективе, на другие страны ЕС - включая Польшу. В первые месяцы войны, когда другие страны ЕС обсуждали поддержку, Польша последовательно помогала отразить нападение россии", - подчеркнул Мюллер.

При этом Мюллер заявил, что "с украинской стороны" якобы "появился ряд совершенно неприемлемых заявлений и дипломатических жестов".

Ранее

20 сентября в канцелярии премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого заявили, что больше не передают оружие Украине, потому что сейчас вооружают Польшу.